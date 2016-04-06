Экспорт украинского сыра сократился на 26%

Объем экспорта сыра из Украины в январе-марте 2016 года составил 1,35 тысячи тонн, что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, а в денежном выражении экспорт сыра за отчетный период сократился на 37% – до 3,87 миллиона долларов, говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы.

Согласно статистическим данным, объем импорт сыра в Украину в 1-м квартале 2016 года в натуральном выражении сохранился на уровне января-марта прошлого года, а в денежном выражении уменьшился на 1% - до 6,32 миллиона долларов.

Экспорт молока и сливок несгущенных из Украины в I квартале снизился на 5% в натуральном выражении – до 2,1 тысячи тонн, однако в денежном выражении вырос на 5% – до 1,1 миллиона долларов. Импорт этих продуктов в отчетном периоде составил 93 тонн, что почти в 2 раза больше, чем в I квартале 2015 года. В денежном выражении импорт несгущенных молока и сливок вырос на 45% - до 124 тысяч долларов.

В ГФС также сообщили, что поставки из Украины за рубеж сгущенного молока и сливок в январе-марте этого года снизились в натуральном выражении на 25%, а в денежном - сократились на 37%, до 9,4 тысячи тонн и 13 миллионов долларов соответственно. Импорт этой продукции за отчетный период составил 182 тонны против 99 тонн годом ранее. В денежном выражении импорт вырос на 52% - до 328 миллионов долларов.

В то же время, отечественные производители экспортировали в январе-марте 1,1 тысячи тонн сливочного масла, что на 16% меньше, чем в том же периоде 2015 года. В денежном выражении объемы экспорта этой продукции снизились на 9% - до 3,4 миллиона долларов.

Импорт сливочного масла в Украину за отчетный период вырос в натуральном выражении до 501 тонны против 94 тонн годом ранее. В денежном выражении импорт масла составил 1,6 миллиона долларов, тогда как годом ранее – 413 тысяч долларов.

Читайте такжеШесть украинских предприятий начали экспорт "молочки" в Китай

Как сообщал УНИАН, экспорт сыра из Украины в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годом в 1,8 раза - до 10,8 тысячи тонн. В то же время экспорт несгущенного молока и сливок – вырос на 27%, до 8,8 тысячи тонн, сливочного масла - увеличился на 4% - до 11,8 тысячи тонн, а сгущенного молока и сливок - вырос на 19%, до 59 тысяч тонн.