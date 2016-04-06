После трех переносов запуска Госпродпотребслужба наконец-то начала свою работу

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей официально начала работу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

"Сегодня наконец-то можно констатировать, что процесс создания Госпродпотребслужбы завершился. Мы прошли долгий и очень сложный путь, но служба начала работу", - цитирует Павленко пресс-служба.

Согласно сообщению, старт работы ведомства дает распоряжение Кабинета министров от 6 апреля "Вопросы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей".

В Минагропроде отметили, что Госпродпотребслужба завершила все необходимые мероприятия, связанные с государственной регистрацией, утверждением положения, структуры, штатного расписания аппарата и бюджета. В соответствии с законодательством набрано 30% штата и сейчас назначение работников продолжается.

Согласно сообщению, на сегодня все территориальные органы Госпродпотребслужбы завершили процедуру государственной регистрации, назначены исполняющие обязанности их руководителей. Для того, чтобы назначить руководителей на постоянной основе, будут объявляться конкурсы.

Госпродпотребслужба взяла на себя функции, которые ранее выполняли Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба, Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба, которые прекращают свою работу. Новое ведомство также будет осуществлять контроль регулируемых государством цен, защиту прав потребителей изделий из драгоценных металлов и камней, надзор в сфере туризма и курортов, в сфере охраны прав на сорта растений и семеноводства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о создании Госпродпотребслужбы еще в сентябре 2014 года и поручил создать территориальные органы ведомства в конце октября 2015 года.

Главой Госпродпотребслужбы является бывший заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Лапа, который был назначен 24 февраля 2016 года. С декабря 2015 года Лапа фактически руководил деятельностью Госпродпотребслужбы в должности первого заместителя главы ведомства.

В феврале Кабмин перенаправил на потребности Госпродпотребслужбы 493,7 млн грн. Лапа неоднократно подчеркивал, что этого бюджета недостаточно, чтобы обеспечить полноценную работу ведомства, в частности, гарантировать достойную оплату труда для сотрудников. Поэтому Госпродпотребслужба рассматривает возможности привлечения донорского финансирования.