В Украине снова подорожал борщевой набор и фрукты

В течение недели на украинских рынках выросли цены на овощи борщевого набора и тропические фрукты, сообщает Аgravery.com.

"Главным образом подешевели огурцы в столице - их стоимость сейчас колеблется в пределах 30-39 гривны/килограмм, тогда как по состоянию на предыдущую отчетную дату они держались в пределах 35-37 гривни/килограмм, самое существенное сокращение произошло на западе там цены сократились с 35-40 гривны/килограмм до 18-28 гривень/килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди овощей борщового набора заметнее всего подорожали свекла - ее стоимость в большей части страны возросла, а ощутимее всего на львовском "Шуваре" - с 4-5,5 гривни/килограмм до 6-8 гривни/килограмм.

"Во фруктовой корзине существенно подорожали лимоны на киевском рынке "Столичный" - с 38-45 гривни/килограмм до 40-45 гривны/килограмм, а на львовском "Шуваре" - по 42 гривни/килограмм до 40-44 гривни/килограмм", - подчеркивает издание.

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В издательстве подчеркивают, что мониторинг цен проводился по основным продовольственным рынкам: крупнейшему плодоовощному - "Нежданный", на котором в сезон покупают продукцию со всех регионов; "Столичный" - самому дорогому рынке среди всех оптовых, определяющему максимальный уровень цен, и "Шувар" - главному рынке для западноукраинских областей.