Ляшко привез под Кабмин коров – требовал повысить цены на молоко (фоторепортаж)
14:31, 08 апреля 2016Агро
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По словам депутата, минимальная закупочная цена на 1 литр молока должна быть не менее 5 гривень.
Коров привели в рамках акции с требованием увеличить цены на молоко / Фото УНИАН
Сегодня, 8 апреля, под зданием Кабинета министров Украины прошла акция протеста фермеров, которые требовали увеличить минимальные закупочные цены на молоко. Вместе с доярками под Кабмин привезли коров.
«Украина начинается с коровы, а кто этого не понимает - наши враги! Сегодня с командой привели под Кабмин стадо коров и бедных доярок, которые встают в пять утра, чтобы напоить молоком всю Украину», - написал лидер Радикальной партии Ляшко на своей странице в Facebook.
По его словам, минимальная закупочная цена на 1 литр молока должна быть не менее 5 гривень.
Напомним, что в 2011 году Ляшко пытался завести в Верховную Раду корову.
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