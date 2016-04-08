Ляшко привез под Кабмин коров – требовал повысить цены на молоко (фоторепортаж)

Сегодня, 8 апреля, под зданием Кабинета министров Украины прошла акция протеста фермеров, которые требовали увеличить минимальные закупочные цены на молоко. Вместе с доярками под Кабмин привезли коров.

«Украина начинается с коровы, а кто этого не понимает - наши враги! Сегодня с командой привели под Кабмин стадо коров и бедных доярок, которые встают в пять утра, чтобы напоить молоком всю Украину», - написал лидер Радикальной партии Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, минимальная закупочная цена на 1 литр молока должна быть не менее 5 гривень.

Напомним, что в 2011 году Ляшко пытался завести в Верховную Раду корову.