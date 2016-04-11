В МинАПК заверили, что принцип европейской передачи полномочий будет максимально соблюден

Так Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко прокомментировал изданию «Главком» грядущее переформатирование Кабинета Министров Украины.

Алексей Павленко подчеркнул: «Команда министерства, его управленческий состав будет работать над реализацией намеченных планов и внедрением реформ столько времени, сколько это будет необходимо новому министру. Ранее, в Минагрополитики не было такой практики, каденции министров заканчивались своеобразной точкой, кадровыми изменениями. Я не представляю никаких партийных интересов, не являюсь членом какой-либо партии. Единственный подход, которого всегда придерживался – технократический. Он будет соблюдён во всём, в том числе и при передачи полномочий следующему руководителю аграрного ведомства».

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Министр Алексей Павленко также отметил, что отставка Премьер-министра Украины автоматически тянет за собой отставку всего правительства. При этом он напомнил, что его заявление об отставке е щё ранее было подано в Верховную Раду Украины, оно зарегистривано и до сих пор находится в парламенте. При этом, Алексей Павленко не исключает возможности своей дальнейшей работы в правительственной команде нового состава.