Агрохолдинг Ахметова и Новинского продал активы в оккупированном Крыму

Донецкий агрохолдинг HarvEast продал активы в Крыму в связи с высокими рисками земледелия на полуострове и трудностями управления компанией в условиях российской оккупации, сообщила пресс-служба холдинга со ссылкой на генерального директора Дмитрия Скорнякова.

«Решение продать активы HarvEast на полуострове было принято еще в 2013 году в связи с тем, что данная территория относится к высокорисковой зоне земледелия из-за малого количества осадков. Однако сделка закрыта только сейчас. В последнее время эффективно управлять активом было практически невозможно из-за сложившейся ситуации», - цитирует Скорнякова пресс-служба.

Согласно сообщению, в Крыму у HarvEast было около 20 тыс. га земли. Основные культуры, выращиваемые там – это пшеница и подсолнечник. Доля урожая с крымских активов компании составляла 10% от общего объёма. HarvEast не разглашает сумму и другие параметры сделки.

Читайте такжеИз-за нехватки воды около 40% сельхозземель Крыма станут неплодородными - эксперт

Справка УНИАН. HarvEast Holding создан в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство и молочное животноводство. Общий банк обрабатываемой земли находится в Донецкой области и составляет 97 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота — 7,4 тыс. голов. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ Рината Ахметова и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.