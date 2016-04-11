Украина впервые поставила "молочку" в Евросоюз

Украина провела первые промышленные поставки молочной продукции в ЕС, которые осуществила группа компаний «Молочный альянс» по заказу компании «Украинский торговый дом «Надежда» из города Варна (Болгария), сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу наблюдательного совета «Молочного альянса» Сергея Вовченко.

«Заказ носит пробный характер с целью изучения спроса и вкусовых преимуществ потребителей. Продукция поступит в продажу в специализированные магазины, которые ориентированы на население из стран СНГ. Первый магазин, в котором будет продаваться продукция брендов Группы компаний «Молочный альянс», называется «Украинка», он находится в городе Варна», - цитирует Вовченко пресс-служба.

Согласно сообщению, первая партия экспорта в Болгарию включает твердые сыры, питьевое ультрапастеризованное молоко и ультрапастеризованное витаминизированное молоко для детей, сладкосливочное масло.

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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия предоставила 10 украинским производителям молочной продукции доступ на рынок ЕС с 10 января 2016 года. Ранее Украина не поставляла в ЕС эту продукцию. В число получивших разрешение на экспорт «молочки» в Евросоюз вошли подразделения компании «Молочный альянс» (Яготинский маслозавод и Золотоношский маслокомбинат), «Лакталис» («Лакталис-Николаев» и «Молочный дом»), «Милкиленд» (Недригайловский сырцех и Роменский молочный комбинат предприятия «Рось», «Менский сыр» предприятия «Прометей»), компания «Люстдорф», Львовский хладокомбинат и «Гадячсыр».