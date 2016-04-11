Украинские кондитеры подсчитали потери от блокирования Россией транзита в Азию

Начатая Россией полная блокировка транзита украинских кондитерских изделий в Азию, о которой 9 апреля заявила отраслевая ассоциация «Укркондпром», приведет к потере Украиной 200 млн долл. экспортной выручки за 140 тыс. тонн нереализованных товаров в год, сообщил УНИАН президент ассоциации Александр Балдынюк.

«Полное блокирование транзита в Центральную Азию и Кавказ, Монголию, часть Китая - это в год около 200 млн долл., или 140 тыс. тонн. в натуральном выражении», - сказал Балдынюк.

По его словам, Россия ограничивала транзит украинской кондитерки постепенно. Поставки в Азербайджан были заблокированы 2 месяца назад, а в Армению и Грузию – две недели назад. В апреле СМИ сообщил, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) выдал распоряжение, которым уточнил, что действовавший с 2014 года запрет на импорт украинских кондитерских изделий распространяется и на транзит этой продукции. Согласно комментариям пресс-службы Роспотребнадзора в СМИ, ведомство не вводило никаких новых ограничений в отношении украинской кондитерки.

В консалтинговом агентстве «Украгроконсалт» отметили, что для сохранения валютной выручки украинским кондитерам следует просчитывать альтернативные пути доставки, в том числе рассмотреть вариант Транскаспийского международного транспортного маршрута в обход России.

«Независимо от того, кто ввел запрет на транзит, украинские кондитеры, как минимум, временно потеряли рынки Средней Азии на время нахождения новых возможных путей доставки своей продукции (при этом с ее удорожанием). В этой связи актуальным для кондитеров является лоббирование альтернативных путей доставки с использованием Нового Шелкового пути», - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Как сообщалось, 9 апреля Балдынюк сообщил о полном блокировании транзита украинской кондитерки через территорию России. При этом в Министерстве экономического развития и торговли сообщили, что официального предупреждения от компетентных ведомств РФ не получали. Вместе с тем со стороны украинских экспортеров поступали многочисленные сообщения о невозможности провезти грузы по территории России в Азербайджан и Грузию.

Представители украинского правительства и «Укрзализныци» неоднократно заявляли, что тарифы на перевозки единственным грузовым поездом из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России через Грузию и Азербайджан являются неконкурентными. Эксперты утверждают, что в связи с этим экспортеры пока не рассматривают для себя такой маршрут поставок товаров в Азию, считая более выгодными поставки через Беларусь.

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Справка УНИАН. По данным Государственной фискальной службы, в 2015 году Украина поставила на внешние рынки кондитерских изделий (сахар и кондитерские изделия из него, какао и какаопродукты, мучные кондитерские изделия) на 625,5 млн долл.

По данным Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в январе-сентябре 2015 года преимущественное большинство поставок кондитерских изделий из Украины осуществлялись в страны СНГ и Евросоюза. Одними из крупнейших импортеров являются Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь и Грузия.