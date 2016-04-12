Первая продукция украинского производителя поступила к потребителям ЕС - Павленко

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

Первой страной, в которую экспортируется украинская молочка, стала Болгария, сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.

Речь идет о двух молокоперерабатывающих компаниях: ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат» (г. Золотоноша, Черкасская обл.), который отправил на рынок ЕС 150 кг масла крестьянского и 560 кг твердых сыров в ассортименте, а также ПАО «Яготинский маслозавод» (пгт Згуровка, Киевская обл.), который экспортировал молоко «Славия» и молоко «Яготинское для детей».

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Как отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко, возможность поставлять продукцию на европейский рынок создает новые возможности и стимулы для развития украинской молочной отрасли, модернизации производства, повышения качества продукции.

«Доступ на рынок ЕС украинские молокоперерабатывающие компании получили от Еврокомиссии 10 января текущего года. И уже сегодня мы констатируем прогресс в продвижении отечественного производителя молока и молокопродуктов на рынок Европейского Союза. Это свидетельство того, что в Украине производится продукция надлежащего качества и безопасности, признается миром», - подчеркнул Министр Алексей Павленко.

Он добавил, что сегодня сельское хозяйство является ключевой экспортной отраслью в Украине - доля агросектора в общем экспорте Украины составляет 38%, кроме того, аграрная отрасль обеспечила 12% общего объема ВВП. Сейчас мы поставляем продукцию в 190 стран. В 2015-2016 годах открыли 11 новых стран для почти 300 предприятий мясо-молочной отрасли.