Минсельхоз США снова повысил прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апреле повысило прогноз экспорта кукурузы из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2015 - июнь 2016) на 200 тыс. тонн по сравнению с мартовским прогнозом, до 15,7 млн тонн, за счет незначительного увеличения ожидаемого производства этой культуры на 30 тыс. тонн, до 23,33 млн тонн, и сокращения переходных остатков на 170 тыс. тонн, сообщается на сайте USDA.

Прогноз общего производства зерновых также повышен – на 200 тыс. тонн, до 60,7 млн тонн, в частности, за счет упомянутого увеличения производства кукурузы, а также фуражного зерна - на 140 тыс. тонн, до 33,39 млн тонн, и пшеницы – на 20 тыс. тонн, до 27,27 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы остался без изменений – 15,5 млн тонн. В то же время USDA прогнозирует, что фуражное зерно Украина экспортирует в объеме 20,32 млн тонн против 20,19 млн тонн по мартовскому прогнозу.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) в 2015 году собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует объем экспорта зерна по итогам текущего МГ - более 36 млн тонн. В 2014-2015 МГ этот показатель составил 34,8 млн тонн.