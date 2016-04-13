Турция готова подписать с Украиной соглашение о ЗСТ, но без сельского хозяйства

Турция готова подписать с Украиной соглашение о зоне свободной торговли, но не хочет включать в него раздел по сельскому хозяйству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Турции в Украине Йонет Тезель в ходе публичных дебатов "Украина — Турция: новый Черноморский союз?".

"Мы готовы подписать это соглашение, но мы не хотим включать туда сельскохозяйственный раздел", - сказал посол.

Он отметил, что Турция провела переговоры относительно заключения 32 соглашений о зоне свободной торговли с другими странами и всегда предусматривала особые условия для сельскохозяйственной продукции.

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В свою очередь, директор протокольного департамента Министерства иностранных дел Украины Ольга Чубрикова отметила, что Украина имеет политическую волю для подписания соглашения о ЗСТ с Турцией, но руководство Украины хочет, чтобы этот документ был взаимовыгодным, отвечал интересам обоих государств.

По ее словам, в связи с этим Украина не ставит конкретные сроки подписания соглашения.

Она также сообщила, что переговоры на экспертном уровне были оживленными и был сформирован пакет проблемных вопросов, по которым стороны не могут прийти к согласию. Этот пакет должен быть вынесен на высший политический уровень для окончательного решения проблем.