"Победы" импортозамещения: россияне могут лишиться любимого кинолакомства - попкорна

Посетителей российских кинотеатров, привыкших наслаждаться фильмом, параллельно потребляя попкорн, в ближайшем будущем может постигнуть разочарование, пишут "Известия".

Кто-то просто не обнаружит заветное ведерко на витрине кинобара. А кому-то этот продукт окажется не по карману.

Исследовательская компания «Невафильм Research» предоставила очередной прогноз о развитии российского кинорынка в 2016 году, согласно которому, доходы кинобаров, и без того снизившиеся в прошлом году на 8,5%, не вернутся к росту из-за вступившего в силу запрета на ввоз зерен американского попкорна и острого дефицита отечественного.

Читайте такжеРоссияне увязли в долгах: массово занимают у банков для погашения старых кредитовЭто значит, что исходного продукта для производства кинолакомства может не хватить, а то, что произведено, вырастет в цене и будет недоступно широкому потребителю.

Заказчики бьют тревогу. Зерна мало. И это серьезно, ведь попкорн — самый продаваемый в кинобарах продукт. А в целом доходы от продажи съестного и напитков составляют до 30% доходов кинотеатров.

Но многим деятелям кино не нравятся жующие зрители. На недавней церемонии «Ники» Андрей Кончаловский поздравлял коллег с появлением фильмов, «на которых не жуют».

Генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев полагает, что кинобары предпримут всё необходимое, чтобы заменить попкорн каким-либо аналогом, например картофельными чипсами.