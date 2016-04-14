Потребительские настроения украинцев ухудшились – исследование

Индекс потребительских настроений в Украине в марте снизился на 3,6 п. по сравнению с февралем, составив 50,6 п.

Соответствующие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

Согласно исследованию, украинцы значительно хуже стали оценивать свое текущее материальное положение – соответствующий индекс опустился на 6,5 п. – до 44,4. При этом индекс ожиданий развития экономики вырос на 1 п. – до 44,9.

Кроме того, украинцы в марте стали более оптимистичными в оценке динамики безработицы - соответствующий показатель снизился на 8,3 п. - до 144,5. При этом оптимизм население сохранило и в отношении перспектив национальной валюты - девальвационные ожидания в марте снизились на 10,43 п. до уровня 153.

“Падение индекса потребительских настроений произошло, прежде всего, из-за уменьшения индекса целесообразности осуществления крупных покупок после февральского роста. Это связано с уменьшением девальвационных ожиданий, что делает покупку впрок импортных товаров менее целесообразной, а именно эти товары и относятся к группе крупных покупок”, - прокомментировали результаты исследования аналитики GfK.

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Как сообщал УНИАН, потребительские настроения украинцев (ИПН) в декабре прошлого года выросли на 3,1 пункта - до 53,1 пункта, что соответствует уровню конца 2014 года.

Цены в Украине в 2015 году выросли до 43,3% по сравнению с ростом на 24,9% в 2014 году. Инфляция в прошедшем году достигла максимального значения за последние 20 лет. За год больше всего выросли цены на природный газ – в 3,7 раза, горячую воду и отопление – на 78,4%, электроэнергию – на 66,9%, овощи – на 66,7%, подсолнечное масло и яйца – на 59,4%, безалкогольные напитки – на 57,8%.

Бюджет Украины на 2016 год предполагает инфляцию в 12%.