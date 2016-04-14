Путин признал, что введение эмбарго на продовольствие из стран Запада привело к росту цен

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

"На продовольствие нужно обратить особое внимание, но в известной степени - это рукотворный результат - рост цен на продовольствие. Почему? Потому, что мы в качестве ответных мер на санкции Запада ввели ограничения на ввоз продуктов питания из-за границы", - отметил Путин.

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Он заявил, что власти РФ пошли сознательно на такой шаг, чтобы создать условия для российского хозяйства путем освобождения рынка.

По его словам, так и получилось, потому, что на фоне общего падения ВВП России в 3,4% сельское хозяйство выросло на 3%.

Путин убежден, что такое решение "повысит продовольственную безопасность России".