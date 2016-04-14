Гройсман обещает новые варианты господдержки агросектору

15:41, 14 апреля 2016
Агро
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Премьер-министр отметил, что спецрежим НДС - не единственный способ стимулирования развития аграрной отрасли.

REUTERS

Новоназначенный премьер-министр Украины Владимир Гройсман совместно с представителями аграрного бизнеса разрабатывают и вскоре предложат на утверждения парламенту новые варианты государственной поддержки аграрного сектора взамен льготного режима взимания НДС.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, представляя программу нового правительства.

"Спецрежим НДС - это не единственный способ стимулирования развития отрасли. Мы совместно с аграриями нашли варианты, которые уже дорабатываются до конкретных решений, и, я думаю, что мы совместно с вами сможем их утвердить", - сказал Гройсман, обращаясь к депутатам.

Он отметил, что спецрежим НДС был действенной поддержкой для аграриев, но является коррупциогенным фактором.

Премьер-министр отметил, что приоритетом работы нового правительства станет поддержка небольших фермерских хозяйств и малого, и среднего аграрного бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины приняла постановление №4424 о формировании нового состава Кабинета министров.

Премьер министром был избран бывший спикер парламента Владимир Гройсман. Министром аграрной политики и продовольствия назначен глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тарас Кутовой.

24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Налоговый кодекс. Согласно Налоговому кодексу, операции с зерновыми и техническими культурами облагаются НДС в пропорции: 85% начисленного налога – в бюджет, 15% - в распоряжении предприятия на специальном счете; операции с продукцией животноводства – 20% - в бюджет, 80% - на спецсчет; другие операции с сельскохозяйственной продукцией – 50 на 50. Ранее весь начисленный налог аккумулировался на счетах предприятий.

Аграрии неоднократно заявляли, что три уровня налога усложняют администрирование, что может повлечь за собой отказ части предприятий от уплаты НДС.

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