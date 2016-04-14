Конкурс на должность директора "Укрспирта" был заблокирован через суд

Финальный этап четвертого за последний год конкурса на должность директора государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт", который должен был состояться 13 апреля, был заблокирован за два часа до заседания через суд по иску одного из участников, сообщил УНИАН источник, знакомый с ситуацией.

"По моим данным, его заблокировал один из участников. Об этом стало известно за два часа до начала (заседания) Номинационного комитета", - сказал собеседник.

Как сообщил УНИАН один из участников конкурсного отбора управляющий партнер одесской юридической компании "Де-Юре" Григорий Трипульский, конкурс заблокирован по его иску в связи с непрозрачностью работы комиссии.

"Вчера днем появилась информация о том, что они кого-то рекомендовали на Номинационный комитет, причем, без информации, кого. И в этот же день они хотели провести конкурс. Неправильная, непрозрачная процедура. Я подал иск, чтобы они опубликовали хотя бы результаты, чтобы я и все остальные могли понимать, что там происходит", - сказал Трипульский.

Он отметил, что участвует в конкурсе в третий раз, и впервые ответственное ведомство не публикует списки участников и их программы.

Три предыдущих конкурса проводило Министерство аграрной политики и продовольствия, но в декабре оно передало полномочия по проведению конкурса Министерству экономического развития и торговли. Одновременно были аннулированы результаты третьего конкурса, по которым Трипульский стал одним из финалистов конкурса.

Он достоверно не знает, прошел ли в финал конкурса в этот раз.

"Мне не позвонили, думаю, что нет. Я не знаю", - сказал он в ответ на вопрос о том, должна ли была его кандидатура рассматриваться на вчерашнем заседании Номинационного комитета.

Он сообщил, что ранее о необходимости прибыть на комиссию участников могли предупредить менее, чем за сутки.

Трипульский также отметил, что на суде будет требовать обнародовать материалы и результаты текущего конкурса, и рассчитывает, что решение суда не приведет к необходимости объявлять новый конкурс.

Читайте такжеТолько приватизация сохранит конкурентоспособность украинской спиртовой отрасли - Карасев

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли объявило конкурс на замещение должности директора "Укрспирта" 25 февраля. Непосредственный отбор начался 21 марта, а объявление результатов конкурса запланировано провести до 20 апреля. Первый раз за историю проведения конкурсов по "Укрспирту" комиссия не публиковала имена участников отбора и их конкурсные предложения. По данным СМИ, среди участников конкурса – литовец Арвидас Липскис (уже работал в "Укрспирте" в должности коммерческого директора), Александр Левчук (ранее работал в "Тетра-Пак"), советник министра аграрной политики и продовольствия Алексей Зубрицкий, занимавший ранее должность заместителя директора "Укрспирта" Виталий Сосницкий, нынешний заместитель директора Сергей Блескун, а также управляющий партнер юридической компании "Де-Юре" Григорий Трипульский.

В конце декабря прошлого года конкурсная комиссия при Министерстве аграрной политики и продовольствия отобрала четырех претендентов на должность директора "Укрспирта" (Константин Бурковский, Григорий Трипульский, Анатолий Далибожик, Сергей Блескун). Результаты этого конкурса были аннулированы, поскольку Минагропрод передал полномочия по проведению конкурса Минэкономразвития.

Результаты первого конкурса были отменены по требованию профсоюзной организации. Во второй раз Номинационный комитет при Минэкономразвития не смог выбрать нового главу "Укрспирта" в связи с тем, что ни один из участников конкурса не соответствовал заявленным критериям отбора.