Новый глава Минагропрода пригрозил подчиненным жестким наказанием за коррупцию

Новоназначенный министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой пригрозил сотрудникам ведомства жесткими мерами за коррупционные действия.

"Страна находится в очень сложном состоянии, любые неэтические вещи в министерстве недопустимы. Я буду лично прикладывать максимальные усилия для того, чтобы тот, кто будет иметь к этому отношение, был максимально наказан. Причем, чтобы это было сделано публично и доведено до конца. Я всех очень прошу обратить на это внимание", - сказал Кутовой в ходе представления в новой должности в министерстве.

Однако он отметил, что за то время, когда ведомство возглавлял его предшественник Алексей Павленко, уровень коррупции в Минагропроде был существенно снижен.

"Прекратили говорить про Минагропрод как о гнезде коррупции. Это одно из видимых достижений", - подчеркнул Кутовой.

Министр отметил, что не намерен менять состав команды аграрного ведомства, но будет проводить кадровые перестановки, если сочтет это необходимым для повышения эффективности работы Минагропрода.

"Я не пришел сюда менять людей. Если замена людей – это элемент повышения эффективности, это будет происходить. Но я с большим уважением и пониманием отношусь к тому, что сейчас сформировано в министерстве", - сказал Кутовой.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада Украины приняла постановление о формировании нового состава Кабинета министров.

Премьер министром был избран бывший спикер парламента Владимир Гройсман, а Кутовой - министром аграрной политики и продовольствия.

Кутовой в 2012 году прошел в Верховную Раду от партии "Удар". В 2014 году стал заместителем руководителя фракции "Блок Петра Порошенко". До вхождения в Кабинет министров возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

В 2004-2009 годах Кутовой был финансовым директором инвестиционной компании "XXI век", в 2010-2011 годах возглавлял крупного дистрибьютора семян, удобрений и сельхозтехники "Райз", в 2011 году стал управляющим директором представительства компании "А1 Глобал Холдингс Лимитед" (ликвидирована в 2015 году).