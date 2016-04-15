Гослесагентство намерено до конца апреля посадить деревья на площади 32 тыс. га

Государственное агентство лесных ресурсов в рамках всеукраинской акции «Будущее леса в твоих руках» намерено до конца апреля посадить деревья на общей площади 32 тыс. га, в частности, на 4 тыс. га в тех регионах, где раньше не было леса, сообщила УНИАН первый заместитель главы ведомства Кристина Юшкевич.

«Мы уже посадили деревья на площади более 26 тысяч гектаров. До окончания акции, до окончания апреля мы высадим все 32 тысячи гектаров, так как именно сейчас у нас благоприятный период для посадки деревьев», - сказала она.

По словам Юшкевич, к акции приобщились многие представители местных властей, правоохранительных органов, студенты, школьники.

«Основные задания этой акции – просветительская работа, популяризация высадки деревьев. Таким образом мы сохраняем экологический фонд страны. Считаю, что эта акция нам удалась», - добавила она.

Также Юшкевич отметила, что после посадки за каждым деревом ведется уход в течение 5 лет, после чего его отпускают в «свободное природное плаванье».

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Гослесагентство высадило деревья на общей площади 33 тыс. га.

Всеукраинская акция «Будущее леса в твоих руках», проводимая Гослесагентством, проходит каждый год в марте-апреле.