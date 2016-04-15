За реформы в отрасли Павленко стоит поблагодарить - Кутовой

"Все реформы, начатые командой Алексея Павленко должны быть продолжены ведомством во главе с новым министром. Положительно оцениваю достижения Министерства в частности ощутимые изменения в отношениях на международном уровне", - отметил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя нового руководителя ведомства.

"Репутация Министерства аграрной политики и продовольствия Украины изменилась в лучшую сторону и, что важно, появилось доверие к ведомству. Благодаря, Алексею Павленко - Министерство теперь не ассоциируется, как гнездо коррупции", - так оценил работу экс-министра АПК Тарас Кутовой.

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Также Министр АПК отметил положительные сдвиги в аграрном секторе: "Никто не может опровергнуть факт, что концептуальные изменения были сделаны. Работа, которая была проведена - для всех существенно ощутима и мы продолжим те начинания, которые были разработаны и сейчас активно реализовываются".