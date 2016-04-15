Украина хочет получить от Всемирного банка миллиард долларов на орошение
19:55, 15 апреля 2016Агро
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Министерство аграрной политики и продовольствия ведет переговоры со Всемирным банком о привлечении средств на развитие систем орошения в южных областях Украины.
Минагрополитики начинает работу над стратегией восстановления систем орошения / grishasergei.livejournal.com
Об этом в эфире радио "Свобода" рассказал министр Тарас Кутовой.
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"Есть программа по развитию орошения на южных территориях (Николаевская, Херсонская области). Речь идет о модернизации систем полива, и объеме инвестиций, который рассматривается Всемирным банком в различных направлениях – около миллиарда долларов. А орошение в южных областях – это два урожая в год", –отметил Тарас Кутовой.
Переговоры об инвестициях Всемирного банка являются продолжением наработок предыдущей команды министерства. В прошлом году в сентябре Минагрополитики сообщало, что начинает работу над стратегией восстановления и создания систем орошения.
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