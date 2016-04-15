Украина хочет получить от Всемирного банка миллиард долларов на орошение

Об этом в эфире радио "Свобода" рассказал министр Тарас Кутовой.

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"Есть программа по развитию орошения на южных территориях (Николаевская, Херсонская области). Речь идет о модернизации систем полива, и объеме инвестиций, который рассматривается Всемирным банком в различных направлениях – около миллиарда долларов. А орошение в южных областях – это два урожая в год", –отметил Тарас Кутовой.

Переговоры об инвестициях Всемирного банка являются продолжением наработок предыдущей команды министерства. В прошлом году в сентябре Минагрополитики сообщало, что начинает работу над стратегией восстановления и создания систем орошения.