Украина хочет получить от Всемирного банка миллиард долларов на орошение

19:55, 15 апреля 2016
Агро
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Министерство аграрной политики и продовольствия ведет переговоры со Всемирным банком о привлечении средств на развитие систем орошения в южных областях Украины.

поле / grishasergei.livejournal.com

Об этом в эфире радио "Свобода" рассказал министр Тарас Кутовой.

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"Есть программа по развитию орошения на южных территориях (Николаевская, Херсонская области). Речь идет о модернизации систем полива, и объеме инвестиций, который рассматривается Всемирным банком в различных направлениях – около миллиарда долларов. А орошение в южных областях – это два урожая в год", –отметил Тарас Кутовой.

Переговоры об инвестициях Всемирного банка являются продолжением наработок предыдущей команды министерства. В прошлом году в сентябре Минагрополитики сообщало, что начинает работу над стратегией восстановления и создания систем орошения.

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