Агрохолдинг "Кернел" продал два завода в России за $12 миллионов

Крупнейший в Украине производитель масложировой продукции агрохолдинг «Кернел» продал два маслоэкстракционных завода в России за 800 млн рублей ($12 млн).

Об этом говорится в сообщении компании.

«Кернел сообщает о продаже двух маслоэкстракционных заводов, расположенных на юге России, за 800 миллионов рублей», - сказано в сообщении.

Суммарная мощность переработки проданных заводов составляет 200 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Другие подробности сделки не уточняются.

Как сообщал УНИАН, в 2015 ФГ компания получила 106,9 млн долл. чистой прибыли против 98,3 млн долл. чистого убытка в 2014 ФГ.

«Кернел» в первом полугодии 2016 ФГ получил 141,8 млн долл. чистой прибыли, что в 2,13 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Справка УНИАН. Холдинг «Кернел», контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компании принадлежит элеваторная сеть мощностью 2,8 млн тонн, глубоководный зерновой терминал на 4 млн тонн, заводы по переработке семян подсолнечника общей мощностью 3 млн тонн.

Земельный банк «Кернела» составляет 390 тыс. га. На украинском рынке масложировая продукция «Кернела» представлена торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Золота».