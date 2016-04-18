Министры-технократы правительства Яценюка являются стратегическим кадровым резервом - эксперт

Карасев отметил, что министры-технократы предыдущего правительства могут рассматриваться как стратегический кадровый резерв государства и ключевых международных доноров

Он подчеркнул, что партийный Кабмин Гройсмана – достаточно неустойчивый и подвержен серьезным политическим рискам. Технократы уровня Натальи Яресько, Алексея Павленко и Андрея Пивоварского в определенный момент могут стать стабилизирующим фактором для сбалансирования политической системы управления государства.

"Перспективы экс-министра аграрной политики Алексея Павленко я вижу в нескольких измерениях. Павленко, учитывая масштабность начатых им секторальных инициатив, может рассматриваться как топ-менеджер ряда ключевых инфраструктурных проектов под эгидой Мирового банка или других международных доноров. Кроме того, Павленко может быть задействован Президентом как антикризисный менеджер на региональном уровне", - резюмировал Карасев.

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Напомним, 15 апреля в Минагрополитики первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив представил нового руководителя ведомства – Тараса Кутового. Это была максимально толерантная и демократическая передача полномочий от экс-министра Алексея Павленко новоназначенному Тарасу Кутовому.

"Все реформы, начатые командой Алексея Павленко, должны быть продолжены Министерство агрополитики и продовольствия Украины во главе с новым министром", - отметил Степан Кубив.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой отметил позитивные сдвиги в аграрном секторе: "Никто не может опровергнуть факт, что концептуальные изменения были сделаны. Работа, которая была проведена - для всех существенно ощутима, и мы продолжим те начинания, которые были разработаны и активно сейчас реализуются".