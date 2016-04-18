Украинские аграрии засеяли ранними яровыми культурами 92% запланированных площадей

Украинские аграрии к 18 апреля засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми 2,3 млн га, или 92% от прогнозируемой площади посева, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, пшеница посеяна на площади 156 тыс. га (90%), ячмень - 1,7 млн га (90%), овес – 204 тыс. га (94%), горох – 217 тыс. га (113%).

Самые большие площади засеяны в Днепропетровской – 221,4 тыс. га (88% к прогнозу), Харьковской – 210,6 тыс. га (90%), Запорожской – 186,4 тыс. га (93%), Херсонской - 148 тыс. га (86%), Одесской - 138,2 тыс. га (101%) и Николаевской – 136,1 тыс. га (91%) областях.

Кроме того, сахарная свекла посеяна на площади 259 тыс. га, или 96% к прогнозу, а подсолнечник - на 1,6 млн га, или 32%. Посев кукурузы проведен на площади 907 тыс. га (20% к прогнозу), а сои – 132 тыс. га (7%).

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Как сообщал УНИАН, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года составит 26,7 млн га, что соответствует площадям посева 2015 года. Минагропрод ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на 14,6 млн га, что составит 55% в структуре посевных площадей.

Сев яровых зерновых в текущем году прогнозируется на площади 7,5 млн га, в том числе ранних – 2,6 млн га.