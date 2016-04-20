Россия запретила поставки турецких баклажанов
10:27, 20 апреля 2016Агро
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Официальная причина - заражение овощей карантинными для России организмами.
Россия ввела ряд торговых ограничений в отношении Турции / Фото УНИАН
Россия запретила поставки турецких баклажанов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«В связи с продолжающимся поступлением из Турции товарных партий баклажанов, зараженных карантинными для России организмами, Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на их поставки с 25 апреля текущего года», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ резко ухудшились в конце ноября 2015 года – после инцидента со сбитым турецкими военными российским бомбардировщиком на границе с Сирией. Россия ввела ряд торговых ограничений в отношении Турции.
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