Россия запретила поставки турецких баклажанов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В связи с продолжающимся поступлением из Турции товарных партий баклажанов, зараженных карантинными для России организмами, Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на их поставки с 25 апреля текущего года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ резко ухудшились в конце ноября 2015 года – после инцидента со сбитым турецкими военными российским бомбардировщиком на границе с Сирией. Россия ввела ряд торговых ограничений в отношении Турции.