Запуск рыбного патруля по всей Украине обойдется в 200 миллионов

Запуск рыбного патруля, который создается по примеру Национальной полиции и заменит рыбоохрану, обойдется по всей Украине в 200 млн грн, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства со ссылкой на главу ведомства Ярему Ковалива.

«Оптимальный бюджет для запуска рыбного патруля в масштабах всех областей Украины составляет 200 млн грн. В масштабах государства - это сумма небольшая, особенно по сравнению с убытками, которые наносит государству отсутствие эффективной системы контроля за рыбой - по оценкам экспертов, объем теневого рынка рыбы в 2015 году составил 4 млрд грн», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что запуск патруля в регионах начнется только после успешной реализации пилотного проекта в Киеве и Киевской области. Пилотный патруль состоит из 47 инспекторов, которые приступят к своим обязанностям в 20-х числах мая, если к этому времени Верховная Рада утвердит финансирование в сумме 15 млн грн.

«Единственный сдерживающий фактор для начала работы пилотного киевского патруля и для запуска проекта по всей Украине - это финансирование. Для Киевщины нам нужно 15 млн грн. Мы нашли эти средства в бюджете агрокомплекса на 2016 год, однако нужно принять изменения в бюджет. Несколько месяцев ушло на согласование с Министерством финансов, Министерством юстиции, Министерством экономического развития и торговли, осталось только голосования в Верховной Раде», - цитирует Ковалива пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госрыбагентством инициировало создание в Украине рыбного патруля, который начнет работу в 2016 году и заменит рыбоохрану. Пилотный патруль запускается в Киеве и Киевской области. Штат патруля сформирован на основе конкурса. За счет бюджетных денег Госрыбагентство планирует обеспечить патруль топливом и новыми мощными лодками и увеличить зарплату инспекторов.