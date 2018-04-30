Подайте бедному фермеру на посевную

«Все своими силами. Не очень хочется кормить нашу банковскую систему. Возможно, если бы процент по кредиту был ниже. Но пока пытаемся справиться без чужих денег». Так ответил на вопрос УНИАН - где ищите деньги на посевную - директор небольшого предприятия «Свитанок» из Кировоградской области Сергей Зеленько.

По его словам, находящаяся в разгаре весенняя посевная в этом году будет дорогостоящей как никогда. Импортные семена, удобрения и средства защиты растений, на которые приходится большая часть расходов, подорожали на треть из-за падения курса гривни. Плюс - повышенный почти в 2 раза единый налог и частично отмененная льгота по НДС. Раньше предприятию было удобно оставлять в своем распоряжении весь начисленный НДС от проданной продукции. Но с нового года зерновики больше не могут рассчитывать на эту льготу при проведении посевной. К тому же, этой весной нужно засеять чуть больше, чем в прошлом году, потому что сухая осень не позволила занять эти площади под озимые.

Не только «Свитанок» будет сеять за свой счет. Сергей Иванович уверен, что ни один из его коллег в округе не будет привлекать внешнее финансирование. Как подсчитали эксперты ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), в целом по Украине 83% расходов на посевную будут в этом году обеспечены из собственного кармана аграриев.

Почему не банки

В Украине ставка за пользование банковскими средствами колеблется в пределах 22-25%, что не устраивает украинских фермеров, особенно если они хотят конкурировать с европейскими коллегами, получающими те же деньги под 3-5%.

Как объяснил советник правления банка Credit Agricole по сельскохозяйственным вопросам Жан-Жак Эрве, банки не могут по своему желанию повышать или снижать процентную ставку.

«Так как доверие к банковской системе Украины ограничено, стоимость денег и депозита очень большая. Банки могут работать только на базе депозитов, которые они получают и по которым они должны устанавливать достаточно дорогие проценты. Они не могут принимать решение о снижении ставки. Это решение может принимать только Национальный банк, исходя из состояния экономики. Но ставки могут снижаться, когда растет доверие», - рассказал эксперт.

Разговор с мсье Эрве состоялся, когда еще не улеглась пыль, поднятая одним рухнувшим киевским банком. Очевидно, что снижение ставок в ближайшее время не предвидится. Но малый и средний фермер может сократить для себя процентные расходы за счет специальной государственной программы на 300 млн грн по удешевлению кредитов. Каждый утвержденный обладминистрацией ее участник может рассчитывать на компенсацию до 15% годовых. Но в прошлом году, по данным Минагропрода, 300 млн грн хватило, чтобы компенсировать проценты для 3,6 тыс. предприятий из приблизительно 45 тыс., зарегистрированных в Украине.

Стоит отметить, что в программе не смогут поучаствовать действительно малые предприятия. Банки не очень охотно берутся кредитовать мелких фермеров, потому что расход времени и средств на оформление для них кредита такой же, как в отношении большого кредита, а доход – в разы меньше. Поэтому не все банки захотят возиться с предприятием размером в 300 га.

«У нас, например, минимальный размер растениеводческого предприятия, которому мы выдаем кредиты, 400 га. Но порог зависит от банка. Есть банки, в которых этот порог выше. Может быть, это потому что более трудно получить гарантии, может быть, мелкие фермеры считаются недостаточно стабильными клиентами», - рассказал Эрве, отметив, что во Франции Credit Agricole выдает кредиты для фермеров, чей земельный банк составляет от 15-20 га.

Весьма остро стоит и проблема залога. Банки не выдают кредит под будущий урожай. Кроме того, в Украине нет возможности заложить право аренды земли - один из самых существенных активов.

Поэтому нежелающие или не имеющие возможности получить банковский кредит ищут другие источники финансирования посевной, которых в Украине не так много.

В поиске обходных путей

Самым простым вариантом является покупка ресурсов для посева с отсрочкой платежа, или товарный кредит. Мария Красюк, директор предприятия «Житница», которое обрабатывает почти 2 тыс. га земли в Черниговской области, рассказала: у них есть возможность покупать средства защиты растений с отсрочкой почти на год. Это - очень выгодно, потому что товарный кредит оформляется под меньший процент, чем банковский. Но при этом Красюк отметила, что поставщики предлагают подобные условия кредитования только давним партнерам.

«У нас сейчас отсрочка почти на год. Вряд ли какая-нибудь компания станет работать на таких условиях с новым клиентом», - сказала Мария в ответ на вопрос, станет ли ее предприятие искать другого поставщика, если нынешний начнет поднимать цены.

Форвардный контракт – еще одна возможность привлечь деньги под меньший, чем в банке, процент. Такие сделки уже достаточно давно заключаются в Украине и представляют собой соглашение на поставку будущего урожая, по которому часть денег можно получить авансом. Контракт «на перспективу» позволяет покупателю рассчитывать на определенный объем поставок и распределить по времени свои расходы на закупку. Конечно, форвардный контракт страхуется, тем не менее, такие сделки интересуют лишь трех-четырех потенциальных кредиторов. Кстати, двое из них – Государственная продовольственно-зерновая корпорация и не менее государственный «Аграрный фонд». Они потратят на авансы этой весной на двоих приблизительно 2 млрд грн, декларируя одной из основных целей поддержку малого и среднего агробизнеса. К сожалению, данные компании пока еще не успели заработать авторитет в работе с относительно новым для себя инструментом.

«ГПЗКУ - не такой надежный покупатель, как частные компании. Они часто задерживают плату за поставку не несколько дней. Мы, наверное, не стали бы заключать с ними форвардные контракты», - отметила директор «Житницы».

По словам Марии, ей было бы интересно поработать с аграрными расписками. Этот инструмент был запущен в Украине в 2014 году. Он призван решить проблему получения оборотного капитала под залог угрожая. Кредитором может быть как финансовое учреждение, так и предприятие или частное лицо, но желающих выступить в этой роли, как и в случае с форвардными контрактами, крайне мало.

В Украине с аграрными расписками работают несколько крупных международных компаний, которые продают семена, средства защиты растений и другие материально-технические ресурсы (МТР). Но, как отметил директор черкасского предприятия «Агродар» (3 тыс. га) Роман Лещенко, когда предприниматель выдает аграрную расписку этим компаниям, он фактически обязуется приобрести ее продукцию.

«Это - прекрасные фирмы, но у них самая дорогая химия в мире. В условиях почвенно-климатических рисков, которые у нас есть, покупать самую дорогую химию - нецелесообразно», - сказал Лещенко. Поэтому он ожидает, что появится больше желающих принять участие в программе аграрных расписок в качестве кредитора.

Экономика должна быть экономной

Единственным безусловно доступным, не банковским и поэтому самым популярным методом финансирования посевной в Украине уже много лет подряд остается тотальная экономия. Прежде всего украинские аграрии экономят на основных средствах.

«Я не могу сегодня себе позволить обновить машинно-тракторный парк. Мы не можем заработать на то, чтобы соблюдать интенсивную технологию возделывания почвы. На этом мы экономим из года в год», - рассказала директор предприятия «Бесидки», обрабатывающего 1 тыс. га в Хмельницкой области, Екатерина Дацюк.

Найти еще какие-то возможности для экономии в сельскохозяйственном производстве достаточно сложно, поскольку сокращать другие крупные расходы – на закупку семян или минудобрений - нельзя. Такая экономия может стать губительной для агробизнеса.

«Это - выстрел себе в ногу. Мы сейчас сэкономим, а потом будем у разбитого корыта», - подчеркивает генеральный директор крупнейшего агропредприятия Донецкой области «Харвист» Дмитрий Скорняков.

Именно затянутые пояса помогают агропроизводителям из года в год справляться с растущими расходами на посевную. Но экономия на технике или персонале – сомнительный помощник, когда речь идет о развитии бизнеса. Как отметил директор «Харвиста», сельское хозяйство исчерпало ресурс для экстенсивного развития. Если производитель хочет оставаться на плаву, выпускать больше и дешевле, он будет вынужден рано или поздно инвестировать в новое оборудование и обучение персонала.

За границей с недостатком финансирования справляются по-разному. Когда европейские аграрии столкнулись с проблемой дороговизны банковского финансирования в конце XIX века, они начали объединяться в кредитные кооперативы. В Бразилии широкое распространение получили аграрные расписки. Ни тот, ни другой вариант в Украине пока не работает, но это не значит, что не заработает никогда.

Ушедшее в отставку на прошлой неделе правительство договаривалось с Европейским инвестиционным банком о выделении 400 млн евро на аграрные кредиты. Если наш парламент ратифицирует это соглашение, то деньги должны уже в этом году поступить в государственные банки, которые будут выдавать их агропредприятиям на длительный срок под «европейский» процент. Но это пока не случилось. И когда депутаты вспомнят о бедных фермерах, неизвестно.

Алина Зименко (УНИАН)