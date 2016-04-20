Аграрии надеются, что министр Кутовой не будет "влиять на бизнес"

Агробизнес ожидает, что политика новоназначенного министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового будет направлена на сохранение достижений предыдущего руководства министерства и будет оказывать минимальное влияние на работу отрасли.

Об этом журналистам сказал финансовый директор агрохолдинга "Мрия" Тон Хулс.

"Я надеюсь, что это (назначение нового министра – УНИАН) никак не повлияет на агросектор. Политики вообще не должны влиять на бизнес. Они должны проводить небольшие изменения, но это не должно быть кардинальной сменой направления", - сказал Хулс.

Он ожидает, что государство сможет выполнить нормы Налогового кодекса и в полном объеме возмещать НДС при экспорте в пик сезона.

Руководитель зернового бизнеса крупного зернотрейдера сингапурской компании "ОЛАМ Украина" Олег Левченко в комментарии УНИАН отметил, что согласен с мнением Хулса.

"Главное, чтобы не начали устанавливать административные барьеры", - сказал он.

По словам Левченко, бизнес ожидает, что министерство найдет возможности для финансовой поддержки аграриев и компенсации процента по кредитам. Он также отметил достижения предыдущего руководства министерства в борьбе с коррупцией.

"Лучшее из того, что они сделали, – это то, что они сняли коррупционную нагрузку на бизнес со стороны проверяющих органов", - добавил он.

Как отметил директор по внешним связям крупного экспортера зерновых и растительного масла компании "Allseeds" Сергей Стоянов, рынок уже сформирован, поэтому масштабные изменения могут дестабилизировать его работу.

"Рынки и законодательная база созданы, поэтому ничего катастрофического не должно происходить. Главное, чтобы не ставили палки в колеса", - сказал Стоянов.

Он отметил, что назначение нового правительства уравновесило настроение общества и положительно сказалось на настроении агробизнеса.

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Как сообщал УНИАН, Кутовой был назначен министром аграрной политики и продовольствия 14 апреля.

В 2012 году он прошел в Верховную Раду от партии "Удар". В 2014 году стал заместителем руководителя фракции "Блок Петра Порошенко". До вхождения в Кабинет министров возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.