Гройсман за продление моратория на продажу земли: "Это чувствительный для Украины вопрос"

Мораторий на продажу земли может быть продлен после 1 января 2017 года, поскольку это "чувствительный" для Украины вопрос и он не может быть решен в сжатые сроки, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "24".

"Моя позиция четкая. Я голосовал за продление моратория. Не хотел бы, чтобы рынок земли стал историей, когда людей обманут. Я считаю, что нужно подождать", - сказал глава правительства.

Он отметил, что сейчас в Украине есть много распаеванной земли, есть земли людей, которые были хозяевами земли, но умерли.

"И такой земли много", - отметил Гройсман, добавив, что в этом сегменте необходимо тоже навести порядок.

"Мое мнение, что всей землей должны распоряжаться общины - это тоже децентрализация. А вся земля будет предоставляться только через прозрачные аукционы. Это принципиально важно", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2017 года. Введение полноценного рынка земли является одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом. Кроме того, на необходимости разработки законодательства для запуска и функционирования рынка земли не раз настаивал президент Украины Петр Порошенко. Вместе с тем, Украина до сих пор не располагает необходимой законодательной базой для полноценного функционирования рынка земли, а также сформированным кадастром земель.

В конце февраля на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил продать на открытом аукционе 1 миллион гектаров государственной земли, находящейся в теневом или коррумпированном обороте. Всего в Украине насчитывается порядка 10 миллионов гектаров государственных земель.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.