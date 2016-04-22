Импорт в Украину овощей борщового набора вырос почти в 7 раз

Объем импорта овощей борщового набора (картофеля, лука, капусты, моркови и свеклы) в январе-марте текущего года в натуральном выражении вырос почти в 7 раз по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«На конец первого квартала 2016 года объемы импорта продуктов борщового набора: картофеля, лука, капусты, моркови и столовой свеклы - по сравнению с аналогичным периодом 2015 выросли почти в 7 раз», - говорится в сообщении.

В частности, наиболее существенно вырос импорт моркови и столовой свеклы – в 34 раза – до 5,8 тыс. тонн с 169 тонн годом ранее. В 4 раза увеличился объем ввезенного картофеля, до 2,1 тыс. тонн с 513 тонн, почти вдвое – капусты, до 1,1 тыс. тонн с 584 тонн, и на четверть – лука, до 2,2 тыс. тонн с 1,8 тыс. тонн.

При этом стоимость борщового набора на конец первого квартала 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 выросла почти в полтора раза - до 43,68 грн с 29,48 грн.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина впервые начала импортировать овощи борщового набора. Эксперты утверждают, что такая необходимость возникла в связи с падением в Украине урожайности самых ходовых овощей на 10-13% в зависимости от культуры, а также площадей под ними – приблизительно на 5%.