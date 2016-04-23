Бывший владелец агрохолдинга "Мрия" создал новую компанию и возвращается в бизнес – СМИ

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила «Экономическая правда».

По данным журналистов, на прошлой неделе Гута провел собрание с жителями села Городница (Тернопольская обл.), на котором объявил о создании новой компании «Аграрная Городница».

«Заниматься фирма будет зерновыми, выращиванием картофеля. Арендная плата за пай - 1 тонна пшеницы, разовая выплата за оформление договора - 650 гривен или мешок сахара», - сообщает источник.

Компания также будет заниматься виноделием, выращиванием баранов и кур.

По данным СМИ, управлять данным направлением будет нынешний заведующий свинофермой «Мрия» в селе Городница Андрей Козак.

Также, по словам источника, осенью Гута попытается вернуть «Мрию».

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, «Аграрная Городница» была зарегистрирована 7 декабря 2015 года с суммой уставного капитала 1000 гривен. Учредителем и участником фирмы значится Иван Гута, а руководителем является Оксана Козак.

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Как сообщал УНИАН, после технического дефолта, объявленного в августе 2014 года, «Мрия» перешла под контроль кредиторов - крупных международных банков и инвестиционных фондов. Общая сумма долга «Мрии» перед новыми собственниками составляет 1,2 млрд долл. сейчас продолжаются переговоры по реструктуризации этого долга.

В декабре 2014 года Высокий суд правосудия Британских Виргинских островов признал банкротом мажоритарного акционера «Мрии» - HF Assets Managment Limited. В январе 2015 годаИнтерпол объявил в розыск 33-летнего Николая Гуту, сына основателей и совладельцев агрохолдинга «Мрия» Ивана Гуты и Клавдии Гуты, по подозрению в мошенничестве.

Справка УНИАН. «Мрия» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году. Компания обрабатывает около 180 тыс. га земель в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Агрохолдинг выращивает пшеницу, картофель, рапс, кукурузу, гречиху, подсолнечник, сою, ячмень и горох. В структуре холдинга собственные элеваторы и зернохранилища мощностью более 660 тыс. тонн, а также собственный семенной завод производственной мощностью 300 тонн семян в сутки.