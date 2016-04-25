Депутаты предлагают запретить продажу сигарет со вкусовыми добавками и ввести госрегулирование электронных сигарет

Об этом сообщил депутат от парламентской фракции «Народный фронт», член межфракционного объединения «Депутатский контроль» Геннадий Кривошея на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня в регулировании табачной отрасли существуют две основные проблемы. Во-первых, это торговля табачными изделиями с различными вкусами: фруктовыми, ягодными, ванильными, со вкусом корицы и тому подобное. Во-вторых, отсутствует какое-либо регулирование в торговле электронными сигаретами, нет никаких правил лицензирования и сертификации», - сказал он.

С целью минимизации курения среди несовершеннолетних и усовершенствования государственного регулирования в табачной области Кривошея разработал законопроект №4507 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования производства и оборота табачных изделий и электронных сигарет с целью уменьшения их привлекательности», который был зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 22 апреля.

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По словам Кривошеи, табачные изделия с различными вкусовыми добавками и ароматизаторами являются особенно привлекательными для детей и поэтому способствуют распространению курения среди несовершеннолетних, в то время как электронные сигареты нередко позиционируются как безвредный заменитель табакосодержащего аналога, вследствие чего у детей может создаться ошибочное представление о качестве данного продукта.

В части регулирования реализации электронных сигарет автор законопроекта предложил ввести лицензирование их производства и импорта, ограничить рекламу электронных сигарет, ввести ограничения относительно точек реализации и лиц, которым эти сигареты могут быть проданы, а также ограничить перечень мест, где разрешено употребление электронных сигарет. В частности, Кривошея предлагает запретить курение электронных сигарет в больницах, школах, университетах, на детских площадках, в помещениях, на территории спортивных учреждений, в подземных переходах, в транспорте, в кафе и ресторанах, а также в ряде других мест.

Кроме того, депутат предложил увеличить в 4-5 раз штрафные санкции за нарушение украинского законодательства в табачной отрасли и четко определить размеры штрафов за конкретные виды таких правонарушений.

«К примеру, за реализацию табачных изделий без предупреждающей надписи о содержании никотина будет четко установлен штраф в размере 10 тыс. грн. На сегодняшний день эта сумма колеблется между 50 грн и 10 тыс. грн», - отметил Кривошея.

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Также он добавил, что в основу данного законопроекта положен опыт регулирования табачной отрасли в США, где в 2009 году Конгресс принял решение о запрете табачных изделий со вкусами клубники, винограда, апельсина, гвоздики, корицы, ананаса, ванили, кокоса, лакрицы, какао, шоколада, вишни и кофе.

«Благодаря этому уровень распространенности курения среди взрослого населения в США упал с 20,6% в 2009 году до 16,8% в 2014 году. К тому же среди учеников старших классов количество курящих сократилось с 15,8% в 2011 году до 9,2% в 2014 году», - отметил Кривошея.

Присутствовавший на пресс-конференции эксперт, член Украинской ассоциации международного права, ассистент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко Роман Еделев отметил, что данный законопроект полностью соответствует всем международным нормам.

«Положения законопроекта отвечают лучшим мировым практикам. Это готовый механизм, который не нуждается в принятии дополнительных законопроектов, что всегда являлось проблемой в адаптации европейского права в Украине», - сказал он.

Заместитель директора Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Людмила Черкашина добавила, что принятие данного законопроекта является социально необходимым, поскольку помогает бороться с детским курением.

«Разработанный законопроект содержит важную доработку – подробный список вкусовых добавок, что позволяет прицельно контролировать торговлю табачными изделиями. Запрет продажи сигарет с вкусовыми добавками станет важным шагом в борьбе за здоровье будущего поколения», – сказала она.

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Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), проведенному в декабре 2015 года, около 24% населения являются ежедневными курильщиками: 42% среди мужчин и 9% среди женщин.

В 2015 году в Украине объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, составил 92,9 млрд штук, что на 8% больше, чем в 2014 году.