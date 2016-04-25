Экспорт украинской аграрной продукции в ЕС вырос на 15%

Выручка от экспорта украинской аграрной продукции в Евросоюз в январе-марте 2016 года составила 1,2 млрд долл., что на 15% больше показателя первого квартала 2015 года, сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая на своей странице в Facebook.

«За І квартал экспорт украинской агропродукции в ЕС вырос на 15,3%! Это дополнительные 155 млн долл. в торговый баланс. Всего же за первые три месяца наши экспортеры отправили в ЕС товаров на сумму в 1,2 млрд долл.», - написала Рутицкая.

Замминистра отметила, что импорт агропродукции из ЕС также вырос, но не так значительно.

Как сообщал УНИАН, общая выручка от украинского аграрного экспорта в январе-марте текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,2%, до 3,3 млрд долл. При этом доля агроэкспорта в общей выручке от поставок за рубеж выросла до 43% с 37%.

Экспорт аграрной продукции из Украины в 2015 году составил 14,6 млрд долл. и превысил импорт на рекордные для страны за годы независимости 11,1 млрд долл. При этом 45% экспорта ушло в страны Азии, 28,2% – в Европу, 13,6% – в Африку и 10% – в страны СНГ.

Основу товарной структуры украинского аграрного экспорта составили зерновые культуры – 16% от общего объема поставок за рубеж, жиры и масла – 9% и масличные культуры – 4%.