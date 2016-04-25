"Киевхлеб" собрался экспортировать торты в США и Канаду

Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий «Киевхлеб» планирует в 2016 году начать экспорт тортов в Соединенные Штаты Америки и Канаду, говорится в сообщении компании на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Согласно сообщению, в прошлом году «Киевхлеб» экспортировал сухарно-бараночные и кондитерские изделия в Германию, Литву, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Болгарию и Нидерланды. Объем экспорта составил 25,7 тыс. тонн из реализованных более 180 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «Киевхлеб» увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом на 47% - до 30,5 млн грн.

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Справка УНИАН. Компания «Киевхлеб» создана на базе государственного предприятия «Киевхлеб» в 1996 году. В состав компании входит 5 производственных цехов в столице, а также 5 хлебозаводов в Киевской области - в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции насчитывает около 500 наименований.