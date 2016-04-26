Эксперты назвали стоимость пасхальной корзины в этом году

Пасхальная корзина, состоящая из пасхи, яиц, творога, твердого сыра, сливочного масла, буженины, домашней колбасы, сала и хрена, в этом году обойдется в 349 грн, что на 20 грн дороже, чем в 2015 году, сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

«По расчетам ученых Института аграрной экономики, стоимость пасхальной корзины в этом году составит около 349 грн. Это на 20 грн дороже, чем в прошлом году», - говорится в сообщении.

Стоимость основной составляющей, пасхи среднего размера, составит в среднем 50 грн – на 10 грн дороже, чем в прошлом году. В магазине готовая пасха будет стоить от 30 до 150 грн в зависимости от веса, пасха домашней выпечки – примерно 50-60 грн.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины будут мясные продукты: буженина (0,5 кг) – 65 грн, и домашняя колбаса (0,5 кг) – 61 грн. Полкило сала обойдется в 22 грн.

Самыми дешевыми будут яйца (10 шт.) – в среднем 13 грн, и хрен – 11 грн за 250 г.

По сравнению с прошлым годом в пасхальной корзине на 5-7 грн выросла стоимость молочных продуктов – сливочного масла, творога и твердого сыра. В этом году 0,5 кг творога обойдется в 31 грн, масла – 49 грн, твердого сыра – 47 грн.

Эксперты подсчитали, что в случае использования для пасхальной корзины других, неосновных составляющих, таких как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, ее стоимость возрастет до 489 грн.

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В 2016 году православные и греко-католики отмечают праздник Пасхи 1 мая.