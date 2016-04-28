Молдова готовится ввести пошлины на украинскую "молочку"

Министерство экономики Республики Молдова подготовило проект постановления о введении импортных пошлин на украинскую молочную продукцию до конца 2016 года с целью защитить менее конкурентоспособного молдавского производителя, сообщила пресс-служба консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт».

«Минэкономики Молдовы подготовило проект постановления о введении таможенных пошлин на украинскую продукцию до конца 2016 года, в первую очередь на молочную продукцию», - говорится в сообщении.

По данным «УкрАгроКонсалт», доля экспорта молочной продукции в 2015 году в Молдову в среднем составляла около 12%. При этом доля поставок сливочного масла составляла около 6%, тогда как кисломолочной продукции - более 72%, молока и сливок - более 62%, сыра - около 25%.

Эксперты считают, что в случае принятия этого постановления экспорт молочной продукции из Украины может сократиться, но поставки в Молдову полностью не остановятся, потому что внутреннее производство в этой стране является недостаточным.

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Как сообщал УНИАН, молдавские производители молочной продукции обеспокоены наплывом украинской «молочки» и просят власти на законодательном уровне защитить внутренний рынок от импорта из Украины, в частности, установить пошлины, чтобы украинская продукция стала дороже местной.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявляли, что введение таких мер со стороны Молдовы повлечет за собой обращение Украины с жалобой во Всемирную торговую организацию и применение нашей страной аналогичных торговых барьеров, которые могут быть распространены не только на молочную, но и на другие виды продукции.