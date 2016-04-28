Молдова ввела квоты на украинскую "молочку" и мясо до конца года

Правительство Республики Молдова временно, до конца 2016 года, ввело квоты на поставку молочной и мясной продукции украинского производства, а также установило пошлины на импорт, который будет превышать установленные квоты, чтобы защитить менее конкурентоспособного внутреннего производителя.

Согласно постановлению Кабинета министров Молдовы от 27 апреля, без уплаты таможенных пошлин можно будет поставлять из Украины 1 тыс. тонн молока и сливок, 1 тыс. тонн сметаны, йогуртов и кефира, 750 тонн сливочного масла, сыра и творога, 200 тонн колбасных изделий и мясных субпродуктов.

Пошлины на поставки сверх квоты будут составлять для разных групп мясо-молочной продукции от 10% до 20%.

Квоты будут распределяться по принципу «первый пришел – первым обслуживаешься».

Постановление также устанавливает квоту в 500 тонн на поставки цемента и пошлину на импорт этой продукции сверх квоты в 10%.

Как сообщал УНИАН, молдавские производители молочной и мясной продукции обеспокоены наплывом украинской «молочки» и неоднократно призывали власти на законодательном уровне защитить внутренний рынок от импорта из Украины, в частности, установить пошлины, чтобы украинская продукция стала дороже местной. При этом внутреннее производство этой продукции в Молдове является недостаточным.

По подсчетам экспертов, доля экспорта украинской молочной продукции в Молдову в 2015 году составляла около 12%. При этом доля поставок сливочного масла составляла около 6%, тогда как кисломолочной продукции – более 72%, молока и сливок – более 62%, сыра – около 25%.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявляли, что введение таких мер со стороны Молдовы повлечет за собой обращение Украины с жалобой во Всемирную торговую организацию и применение нашей страной аналогичных торговых барьеров, которые могут быть распространены не только на молочную, но и на другие виды продукции.