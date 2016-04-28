МЭРТ считает введение Молдовой квот на украинскую мясо-молочную продукцию нарушением правил ВТО

Об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Мы считаем это нарушением правил ВТО. Мы считаем внедрение такого механизма нарушением нашей договоренности о ЗСТ в СНГ. Поэтому, с нашей стороны будет адекватная реакция. Это также является нарушением добрососедских отношений двух стран, у которых есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом», - сказала Микольская.

По ее словам, завтра Минэкономразвития проинформирует о ситуации премьер-министра Украины. Кроме того, ведомство проведет внутреннее совещание, на котором будут разработаны предложения относительно соответствующих действий со стороны Украины.

«Реакция будет обсуждаться сегодня на внутреннем межведомственном совещании. Завтра будем информировать премьера и Кабинет министров, если будет заседание», - отметила Микольская.

Она сообщила, что как только появился проект постановления правительства Молдовы об ограничении импорта украинской мясо-молочной продукции, компетентные ведомства двух стран проводили консультации по этому вопросу и сошлись на необходимости доработать документ. Молдавская сторона заверила, что не будет принимать окончательное решение без переговоров с Украиной.

«Была договоренность, что они сообщат о результатах доработок, будут проведены еще одни консультации. Никаких консультаций не было проведено», - отметила Микольская.

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Как сообщал УНИАН, правительство Молдовы временно, до конца 2016 года, ввело квоты на поставки молочной и мясной продукции украинского производства, а также установило пошлины на импорт, который превышает установленные квоты, чтобы защитить менее конкурентоспособного внутреннего производителя.

Молдавские производители молочной и мясной продукции обеспокоены наплывом украинской «молочки» и неоднократно призывали власти ввести ограничения на импорт этих продуктов из Украины.

По подсчетам экспертов, доля экспорта украинской молочной продукции в Молдову в 2015 году составила около 12%. При этом доля поставок сливочного масла составляла около 6%, тогда как кисломолочной продукции – свыше 72%, молока и сливок – более 62%, сыра – около 25%. Эксперты не считают, что введенные Молдовой ограничения смогут остановить поставки из Украины.