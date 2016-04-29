Украина готова ограничить импорт молдавской "молочки" и мяса
Украина готова ограничить беспошлинный импорт молочной и мясной продукции из Молдовы в ответ на введенные этой страной квоты и пошлины на ввоз данной продукции украинского производства, если молдавское правительство откажется от предложенных Украиной переговоров.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания правительства.
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"Если Молдова не отреагирует на нашу позицию относительно переговоров, которые мы предлагаем не только в телефонном режиме, но и приглашаем руководителей правительства Молдовы в Киев, мы будем принимать идентичные меры относительно их решения", - сказал Кубив.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что готов подключиться к переговорному процессу, и выразил уверенность, что правительства обеих стран выйдут на компромиссное решение.
"Я думаю, что этот вопрос нуждается в урегулировании. Если нужно, я поговорю с премьер-министром. Я думаю, что мы найдем понимание у дружественной Молдовы", - сказал Гройсман.
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