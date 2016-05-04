Украина разрешила импорт говядины из Польши

13:39, 04 мая 2016
Агро
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Руководители Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины и Главного ветеринарного инспектората Польши подписали ветеринарный сертификат, который дает разрешение на импорт в Украину говядины из Польши

/ Фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы на своей странице в Facebook.

«В рамках встречи был подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины (исключая мясо механической обвалки) из Республики Польша в Украину», - говорится в сообщении.

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Со стороны Украины документ подписал глава Госпотребслужбы Владимир Лапа, а со стороны Польши – главный ветеринарный врач страны Кшиштоф Яжджевский.

Как сообщал УНИАН, ранее в апреле в ходе украинско-датского делового форума было подписано соглашение о признании Украиной ветеринарного сертификата на ввоз говядины датского происхождения.

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