Украина разрешила импорт говядины из Польши

Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы на своей странице в Facebook.

«В рамках встречи был подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины (исключая мясо механической обвалки) из Республики Польша в Украину», - говорится в сообщении.

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Со стороны Украины документ подписал глава Госпотребслужбы Владимир Лапа, а со стороны Польши – главный ветеринарный врач страны Кшиштоф Яжджевский.

Как сообщал УНИАН, ранее в апреле в ходе украинско-датского делового форума было подписано соглашение о признании Украиной ветеринарного сертификата на ввоз говядины датского происхождения.