Госпродпотребслужба хочет вернуть контроль за использованием средств защиты растений

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выступает за возобновление отмененного в 2015 году государственного контроля использования средств защиты растений (СЗР) и проведения фумигации (обеззараживания) растительной продукции, которая перемещается через границу Украины, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы со ссылкой на главу ведомства Владимира Лапу.

Согласно сообщению, Госпродпотребслужба фиксирует случаи ненадлежащей обработки экспортируемой из Украины продукции, однако не может повлиять на проводившую фумигацию компанию.

"Сейчас у нас нет возможности проконтролировать выполнение работ по фумигации. Нам фумигационная компания дает фумигационный сертификат, на основе его и всех необходимых процедур и испытаний выдается фитосанитарный сертификат. Но, к сожалению, у нас была ситуация, когда продукция приезжала в страну импорта и оказывалось, что "фумигация" была проведена ненадлежащим образом", - цитирует Лапу пресс-служба.

По его словам, Госпродпотребслужба не считает необходимым возобновлять контроль использования СЗР в том виде, в котором он действовал до отмены, а предлагает внедрить риск-ориентированный подход.

"Если мы получим нотификацию от международного партнера, конечно, мы должны иметь влияние на ту компанию, которая проводит фумигацию здесь. То есть, это не тот тотальный контроль, который был раньше, а больше риск-ориентированный контроль, и, безусловно, он нам необходим", - отметил Лапа.

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Как сообщалось, с 28 июня в Украине отменено лицензирование проведения фумигации продукции растительного происхождения, которая перемещается через границу Украины, а также торговля пестицидами и агрохимикатами (только регуляторами роста растений).