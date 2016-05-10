Украина начала экпорт муки по морю

Государственная продовольственно-зерновая корпорация поставила партию муки весом 5 тысяч тонн в Ливию, впервые доставив груз по морю, сообщила пресс-служба ГПЗКУ со ссылкой на директора департамента переработки Вячеслава Цегельника.

"Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины успешно выполнила контракт с одним из ведущих игроков зернового рынка Ближнего Востока на поставку 5 тысяч тонн муки судном в Ливию", - говорится в сообщении.

Директор департамента переработки отметил, что такой способ доставки использовался госкорпорацией впервые и что в этом маркетинговом году ни один из производителей муки, кроме ГПЗКУ, не поставлял муку по морю.

"Для госкорпорации такое соглашение – это новый опыт продажи муки именно судовыми партиями. Мы – единственные, кто заключил подобный контракт в этом маркетинговом году", – цитирует Цегельника пресс-служба.

По словам Цегельника, предприятие не отказывается от планов выйти на первое место в Украине по поставкам муки за рубеж.

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Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ планирует к 2019 году увеличить экспорт зерновых до 5,17 миллиона тонн в год с 2,85 миллиона тонн в 2015 году, муки – до 280 тысяч тонн с 32 тысяч тонн.

По данным ассоциации "Мукомолы Украины", в 2014-2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) Украина экспортировала 135,1 тысячи тонн муки. Эксперты прогнозируют, что в текущем МГ будет экспортировано не менее 350 тысяч тонн муки.