Кабмин предлагает Раде сократить пошлину на экспорт живого скота до 3%

Кабинет министров предлагает Верховной Раде сократить ставку введенной в 2006 году пошлины на экспорт живого скота до 3% с 10%, чтобы упростить выход отечественных производителей на внешние рынки и преодолеть убыточность производства говядины.

Такое предложение содержится в зарегистрированном 4 мая законопроекте №4569 "О внесении изменений в Закон Украины "О вывозной (экспортной) пошлине на живой скот и кожаное сырье" (относительно повышения эффективности ведения отрасли)".

В случае принятия законопроекта, норма о сокращении ставки пошлины будет касаться только скота весом до 300 килограмм (крупного рогатого скота для забоя, не для забоя, а также племенных овец).

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что производство говядины является убыточным в Украине с 2010 года. Убытки от этого вида деятельности частично покрываются прибылью с производства молока, однако отечественные животноводы нуждаются в новых рынках сбыта.

"Ограничительная мера в виде экспортной пошлины на живой скот на уровне 10% нуждается в корректировке, а экономические реалии требуют ее уменьшения до 3% на отдельные виды скота, что устранить существующие дискриминационные условия для отечественного производителя по сравнению с импортерами путем выравнивания экспортных и импортных пошлин. Такие изменения в законодательстве будут способствовать стабилизации производства говядины в стране и сделают ее значимым экспортным продуктом Украины", - отмечается в документе.

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Справка УНИАН. В 2015 году по сравнению с 2014 годом Украина увеличила выручку от экспорта живого крупного рогатого скота 1,9 раза – до 24,3 миллиона долларов, а от экспорта живых овец и коз – сократила в 8,9 раза – до 56 тысяч долларов.

При этом в натуральном выражении экспорт живого КРС в 2015 году вырос на 67%, до 13,2 тысячи тонн, а живых овец и коз – снизился в 5,7 раз – до 39 тонн.