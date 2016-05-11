Украинские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (пшеницы, ячменя, овса и гороха), засеяв 2,4 миллиона га, или 100% от запланированных площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, пшеница посеяна на 164 тысяч га (100%), ячмень – на 1,8 миллиона га (100%), овес – на 211 тысяч га (100%), горох – на 226 тысяч га (101%).

Сев кукурузы на зерно проведен на 3,9 миллиона га, что составляет 85% от прогнозируемых площадей. Под гречихой занято 62 тысячи га (48%), под просом – 40 тысяч га (33%), под рисом – 9 тысяч га (79%), под сорго – 22 тысячи га (26%).

Подсолнечник на 11 мая посеян на площади 4,3 миллиона га (84%), а соя – на 1,4 миллиона га (67%).

Читайте такжеСтоимость весенней посевной в Украине выросла на треть

Как сообщал УНИАН, в Украине посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2016 года составит 26,7 миллиона га, что соответствует площадям посева 2015 года. Минагропрод ожидает, что зерновые культуры будут посеяны на 14,6 миллиона га, что составит 55% в структуре посевных площадей.

Сев яровых зерновых в текущем году прогнозируется на площади 7,5 миллиона га, в том числе ранних – 2,6 миллиона га.