Премьер поручил разобраться с "ореховой мафией"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Министерству юстиции подготовить к следующему заседанию правительства постановление, принятие которого исключит возможности для злоупотреблений правоохранительных структур в ходе проверок предприятий ореховой отрасли и их продукции.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, такое поручение Гройсман дал в ходе заседания правительства 11 мая.

«Пожалуйста, сейчас поручение Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов, Министерству юстиции на следующее заседание вынести постановление, которое даст возможность людям абсолютно спокойно заниматься этим видом бизнеса. Чтобы тем всем правоохранительным структурам, которые используют эту возможность для собственного обогащения, было неповадно даже приближаться к людям, которые нормально занимаются своей работой», - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Премьер-министр отметил, что особого внимания требует проблема с блокированием экспорта украинских орехов так называемой ореховой мафией, «которая сидит на потоках орехов с тем, чтобы не дать возможность на экспорт вывозить украинские орехи».

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Как сообщал УНИАН, украинские производители и экспортеры орехов неоднократно заявляли о проблемах в работе с силовыми ведомствами, в частности, о несанкционированных проверках, обысках, изъятиях продукции и простоях грузов на таможне, которые приводят к существенным убыткам.