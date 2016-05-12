Российские СМИ узнали о решении Роспотребнадзора отменить запрет на украинскую соль

Роспотребнадзор разрешил украинскому предприятию «Артемсоль» возобновить поставки соли в Россию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника и источника на рынке.

Теперь предприятие будет поставлять в Россию 170 тыс. тонн соли каждый год. Роспотребнадзор уже уведомил Федеральную таможенную службу (ФТС) о допуске продукции с 10 мая.

При этом в пресс-службе ведомства сообщили, что пока принято решение «о тестовом ввозе единичных партий соли с данного предприятия в режиме «одного окна» (то есть только через один таможенный терминал). В настоящий момент, ни одного килограмма соли с украинского предприятия на территорию не ввезено.

В пресс-службе «Артемсоли» УНИАН сообщили, что не получали официального уведомления от российского ведомства относительно возобновления разрешения на поставку.

«Нам не сообщали. Но в прошлом году, когда был введен запрет, мы тоже не получали официальной информации», - сказали в пресс-службе, отметив, что в течение прошлого года предоставили Роспотребнадзору все необходимые документы и пробы соли, которые требовались для принятия решения о возобновлении поставок.

Россия запретила ввоз пищевой соли украинских производителей еще в январе 2015 года. В августе «Артемсоль» представило в Роспотребнадзор пакет документов для получения разрешения на экспорт своей продукции в Россию.

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До введения запрета на импорт, «Артемсоль» была одним из крупнейших поставщиков на российском рынке пищевой соли. Так, в 2014 году ее доля составляла 21% или 233,2 тыс. тонн (согласно данным «Руспродсоюза»).