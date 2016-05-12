Фермеры работают в "черную": четверть сельхозземель в Украине обрабатывается незаконно

Четверть сельскохозяйственной земли в Украине (около 7 млн га) обрабатывается аграрными предприятиями без официальной регистрации договоров аренды на участки, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тарас Высоцкий.

«По подсчетам УКАБ, минимум четверть земли находится в теневой обработке», - сказал Высоцкий, отметив, что официально в Украине аграрные предприятия обрабатывают 21,3 млн га земли.

При этом эксперт отметил, что в связи с тем, что все налоги в сельском хозяйстве так или иначе уплачиваются предприятием, исходя из площади земли в обработке, бюджет страны недополучает существенные суммы. В частности, в 2015 году местные и государственный бюджет Украины получили 6,08 млрд грн налогов (единого налога 4-й группы, налога на доходы физических лиц из заработной платы и из арендной платы за землю). Сумма недополученного бюджетного дохода, по расчетам УКАБ, в 2015 году составила 2,01 млрд грн.

В текущем году в связи с повышением налогов бюджеты разных уровней, по расчетам экспертов, получат от агропредприятий 10,6 млрд грн налогов и недополучат 3,57 млрд грн.

Присутствовавший на пресс-конференции исполнительный директор крупной сельхозкомпании «Агриком» Петр Мельник отметил, что в тени работают в основном небольшие производители.

«Фермеры сейчас, к сожалению, больше работают в черную», - сказал Мельник, отметив, что для повышения налоговых поступлений от сельского хозяйства необходимо вывести такие предприятия из тени.

Генеральный директор агрохолдинга «Мрия» Саймон Чернявский, который также принимал участие в пресс-конференции, отметил, что достичь выхода сельхозкомпаний из тени можно путем децентрализации бюджета, чтобы местные власти получали в бюджеты регионов больше налогов и были заинтересованы в их исправной уплате со стороны бизнеса.

«Только часть тех налогов, которые мы платим, остаются в местных бюджетах, и получается, что стимулы у местных администраций заниматься этим (контролем уплаты налогов – УНИАН) не особо сильные. Если они понимают, что деньги приходят из центрального бюджета, то какой им интерес начинать разбираться с людьми, которые не платят?», - сказал Чернявский.

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Как сообщал УНИАН, в Украине действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Собственниками земли являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права ею распоряжаться. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендуемую землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Срок действия моратория истекает 1 января 2017 года. Верховная Рада обязала Кабинет министров до 1 марта 2016 года разработать законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения, который бы определил дальнейшую судьбу украинской земли. Однако законопроект до сих пор не подан в парламент. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в конце апреля заявил, что допускает продление моратория после 1 января 2017 года, поскольку это «чувствительный» для Украины вопрос и он не может быть решен в сжатые сроки.