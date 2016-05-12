В Черкасской области проходит X Всеукраинский слет ученических лесничеств

В Черкасской области 11 мая начал свою работу Х Всеукраинский слет ученических школьных лесничеств общеобразовательных и внешкольных учебных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов.

Черкасская область получила право принимать гостей в этом году благодаря прошлогодней победе Трушевского учебно-воспитательного комплекса Чигиринского районного совета, завоевав гран-при.

Открывая юношеский форум, первый заместитель председателя Гослесагентства Кристина Юшкевич отметила, что на сегодня в области насчитывается 563 школьных лесничества, в которых обучаются почти 19 тысяч детей.

По ее словам, 23% ученических лесничеств обеспечены помещениями на базе гослесхозов, другие функционируют на базе общеобразовательных учебных заведений.

Юшкевич отметила, что руками школьников ежегодно высаживаются тысячи гектаров леса, сотни тысяч деревьев и кустарников на территориях городов и сел.

«Ученические лесничества были и остаются основной профориентационной площадкой для привлечения молодежи в лесное хозяйство. Я убеждена, что пройдет совсем немного времени и вы, участники сегодняшнего слета, придете в лесное хозяйство с новыми, прогрессивными идеями, с новым пониманием проблем и путей их решения», – подчеркнула она.

Юшкевич поблагодарила руководителей ученических лесничеств, которые передают свой профессионализм и опыт молодому поколению будущих лесников.