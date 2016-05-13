Доля Украины в мировой торговле подсолнечным маслом достигнет 56% - Минсельхоз США

Украина в будущем 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) сохранит за собой лидерские позиции в мировой торговле подсолнечным маслом с долей 56%, говорится в сообщении на сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA).

Согласно сообщению, в этом сезоне (2015-2016 МГ) доля Украины в мировой торговле подсолнечным маслом составит 54%.

В натуральном выражении экспорт растительного масла из Украины в текущем маркетинговом году, по прогнозам USDA, составит 4,1 миллиона тонн, а в будущем 2016-2017 МГ вырастет на 10%, до 4,5 миллиона тонн.

Согласно сообщению, производство растительного масла в текущем МГ составит 4,7 миллиона тонн и достигнет почти 5 миллионов тонн в сезоне 2016-2017.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2014-2015 МГ экспорт украинского подсолнечного масла достиг 3,9 миллиона тонн, а доля Украины в мировой торговле подсолнечным маслом составила 55%.

По данным Государственной фискальной службы, Украина в календарном 2015 году сократила выручку от экспорта подсолнечного масла на 15% - до 3,03 миллиарда долларов, причем объем поставок этой продукции за рубеж сократился на 9% - до 3,9 миллиона тонн. Основными импортерами украинского подсолнечного масла стали Индия (34,6%) и Китай (14,5%).