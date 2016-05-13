Совет директоров компании "Кернел" обратился к высшему руководству страны

Соответствующее открытое письмо Совета директоров обнародовала пресс-служба компании, сообщает РБК-Украина.

"В это непростое для Украины время обращаемся к Вам и считаем необходимым донести следующую информацию. 12 мая 2016 года в центральном офисе компании Кернел был произведён обыск сотрудниками СБУ. 350 работников нашей компании были заблокированы в помещении с 13.00 по 19.00. Не оценивая сам формат обыска, хотим отметить, что все 15 изъятых документов компания готова была отдать добровольно за 10 минут. Об этом неоднократно были проинформированы сотрудники, проводившие обыск. Прозрачность и открытость - наши ценности не только для инвесторов, но и для всех государственных органов Украины без исключения. Считаем, что представители СБУ могли потратить эти 6 часов более эффективно на фоне, когда страна погрязла в коррупции и находится в состоянии повышенной террористической угрозы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в письме, на данный момент центральный офис "Кернел" и все структурные подразделения компании работают в обычном режиме.

"Хотим отметить, что экономическое будущее Украины, в первую очередь, создают не правоохранительные органы. Его создают ответственные компании, которые инвестируют в развитие национальной экономики, строят современные заводы и привносят самые передовые технологии. Кернел - крупнейший производитель и экспортер сельхозпродукции на мировых рынках и работодатель для более 14 000 украинцев. В бюджет страны 2015 года компания заплатила более одного миллиарда грн. За последние пять лет инвестировала в аграрную индустрию более 18 миллиардов гривен", - говорится в письме.

Авторы обращения подчеркивают, что акции компании уже 9 лет торгуются на Варшавской фондовой бирже, IPO признано лучшим в Восточной Европе.

"Наши акционеры – пенсионные фонды Европы и США, наши партнёры – крупнейшие мировые банки. На протяжении многих лет мы возглавляем восточно-европейские и национальные рейтинги по прозрачности бизнеса, качеству корпоративного управления", - говорится в обращении.

В Совете директоров компании уверены в своей правовой позиции и обещают доказать ее в суде. По мнению руководства, уголовное дело, в рамках которого проводился обыск, возбуждено по искаженным фактам и не имеет перспектив.

"Мы неоднократно доказывали свою правоту при многочисленной смене власти и бесконечных ротаций в правоохранительных органах. Данная ситуация не станет исключением. Мы не требуем проверки законности действий СБУ в отношении Кернел, наказания виновных или публичных оценок", - подчеркивается в письме.

В компании обращают внимание на ряд моментов: "Подобные действия СБУ перечеркивают усилия всего высшего руководства страны по привлечению иностранного капитала в Украину. Для большинства международных финансовых институций компания Кернел является маркером инвестиционной привлекательности украинского агросектора и репутационной надежности Украины. Сложившаяся ситуация несет однозначно негативный и угрожающий сигнал для международных инвесторов - существующих и потенциальных. Без изменения стиля и философии работы правоохранительных органов с бизнесом любые заявления об улучшении инвестиционного климата будут пустыми декларациями".

Со своей стороны в компании обещают сделать все, чтобы данная ситуация не имела негативных последствий для акционеров компании и рядовых сотрудников.

"Мы готовы максимально содействовать любым Вашим усилиям по установлению прозрачных, ответственных и взаимовыгодных отношений между бизнесом и властью. Как публичная компания мы всегда готовы поддержать Вас в этом вопросе и работать на укрепление международной экономической репутации Украины", - резюмировали авторы обращения.