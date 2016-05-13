Молдова опубликовала постановление об ограничении импорта украинских товаров

20:33, 13 мая 2016
Агро
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В конце апреля правительство Молдовы ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства.

Фото УНИАН

Молдова опубликовала постановление об ограничении импорта украинских товаров. Постановление "О введении мер по защите внутреннего рынка" опубликовано на сайте правительства Молдовы 13 мая, сообщает «Европейская правда».

В конце апреля правительство Молдовы ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства.

На указанную продукцию будут установлены квоты, а на ввоз товара сверх квот — защитные пошлины.

Квоты будут раздавать по принципу "первый пришел — первый обслужен". За всю украинскую продукцию сверх квот будут взиматься пошлины: на молоко и сливки — 10%, другую молочную продукцию — 15%, на сливочное масло и сыр — от 15% до 20% плюс €500 за 1 тонну. Мясная продукция будет облагаться пошлиной в 15%, а цемент — 10%. Пошлины на импорт молока и сухого молока не будут распространяться на местных производителей.

Фото eurointegration.com.ua

Введение квот в правительстве Молдавии объяснили запросу со стороны местных производителей. В пояснительной записке также говорится, что в прошлом году объем импорта украинской молочной продукции (сметаны, кефира, йогуртов) вырос в 1,5 раза, мясной продукции — в 14 раз, а цемента — в шесть раз.

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Рост импорта украинских продуктов в пояснительной записке объясняется введением эмбарго на эту продукцию со стороны России. Что касается цемента, то запрет стал ответом на снижение молдавского экспорта цемента в Украину – как за счет низкой цены на украинскую продукцию, так и вследствие непризнания Украиной молдавских сертификатов.

Решение вступает в силу со дня публикации и будет действовать до 31 декабря 2016 года.

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