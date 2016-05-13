Молдова опубликовала постановление об ограничении импорта украинских товаров. Постановление "О введении мер по защите внутреннего рынка" опубликовано на сайте правительства Молдовы 13 мая, сообщает «Европейская правда».

В конце апреля правительство Молдовы ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства.

На указанную продукцию будут установлены квоты, а на ввоз товара сверх квот — защитные пошлины.

Квоты будут раздавать по принципу "первый пришел — первый обслужен". За всю украинскую продукцию сверх квот будут взиматься пошлины: на молоко и сливки — 10%, другую молочную продукцию — 15%, на сливочное масло и сыр — от 15% до 20% плюс €500 за 1 тонну. Мясная продукция будет облагаться пошлиной в 15%, а цемент — 10%. Пошлины на импорт молока и сухого молока не будут распространяться на местных производителей.

Введение квот в правительстве Молдавии объяснили запросу со стороны местных производителей. В пояснительной записке также говорится, что в прошлом году объем импорта украинской молочной продукции (сметаны, кефира, йогуртов) вырос в 1,5 раза, мясной продукции — в 14 раз, а цемента — в шесть раз.

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Рост импорта украинских продуктов в пояснительной записке объясняется введением эмбарго на эту продукцию со стороны России. Что касается цемента, то запрет стал ответом на снижение молдавского экспорта цемента в Украину – как за счет низкой цены на украинскую продукцию, так и вследствие непризнания Украиной молдавских сертификатов.

Решение вступает в силу со дня публикации и будет действовать до 31 декабря 2016 года.